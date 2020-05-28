Euro
7.52
Dolar
6.82
BIST 100
105,470.50
Altın
1,724.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı Akar: "Amacımız Mehmetçiği evlerine sağlıklı olarak göndermek, evlerinden birliklerimize gelecek gençlerimizin sağlam şekilde intikalini sağlamaktır"
logo
Dünya, Libya

Libya ordusu Hafter milislerinin geride bıraktığı tuzaklar ve mayınları temizliyor

Libya hükümet yetkilileri, Hafter milislerinden kurtarılan bölgelerde evleri olan vatandaşlara ikinci bir duyuruya kadar dönmemeleri çağrısında bulundu.

Aydoğan Kalabalık   | 28.05.2020
Libya ordusu Hafter milislerinin geride bıraktığı tuzaklar ve mayınları temizliyor

İstanbul

Libya ordusu, Halife Hafter milislerinin başkent Trablus’un güneyinden kaçarken kurdukları bubi tuzaklarını ve yerleştirdikleri mayınları temizliyor.

Libya ordusu mayın ve patlayıcı madde uzmanlarının yerel ve uluslararası medyaya yaptıkları açıklamaya göre bölgede tank, zırhlı araç ve insanları hedef alacak her çeşit mayın ve bubi tuzaklarının yanı sıra uzaktan kumanda edilebilen patlayıcılar da bulundu.

En fazla mayın ve patlayıcının Libya ordusu ve Hafter milisleri arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı başkentin güneyindeki Salahaddin ve Ayn Zara bölgelerinde tespit edildiği ve etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Libya hükümet yetkilileri Hafter milislerinden kurtarılan bölgelerde evleri bulunan vatandaşlara çağrı yaparak, arama ve tarama faaliyetleri tamamlanmadan, ikinci bir duyuruya kadar evlerine dönmemelerini istedi.

Libya ordusunun, 18 Mayıs’ta ülkenin batısındaki stratejik Vatiyye Askeri Hava Üssü'nü Hafter'e bağlı milislerden geri almasının ardından başkentin güney bölgelerindeki milisler de kaçmıştı.

Başkentin güneydoğusundaki Terhune ve Beni Velid bölgelerine doğru kaçan milisler, işgal ettikleri sivil yaşam alanlarından çekilirken arkalarında bubi tuzakları ve yerleştirilmiş mayınlar bırakmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Lösemili çocuklar koronavirüse karşı daha dikkatli olmalı' uyarısı
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı
Ankara'da dezenfekte edilen camilerde tek kullanımlık seccade ve maske dağıtılacak
Fransa'da 75 yaşındaki milletvekili Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi yarın hizmete açılacak

Benzer haberler

Libya ordusu Hafter milislerinin geride bıraktığı tuzaklar ve mayınları temizliyor

Libya ordusu Hafter milislerinin geride bıraktığı tuzaklar ve mayınları temizliyor

Libya ordusu başkentin güneyinde Hafter milislerine ait 3 zırhlı aracı imha etti