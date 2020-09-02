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Dünya, Libya

Libya ordusu: Hafter milisleri ateşkesi ikinci kez ihlal etti

Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin ateşkesi ihlal ederek, Sirte'nin batısındaki ordu birliklerine 6 Grad füzesiyle saldırdığını açıkladı.

Mücahit Aydemir   | 02.09.2020
Libya ordusu: Hafter milisleri ateşkesi ikinci kez ihlal etti

Trablus

Libya ordu sözcüsü Albay Muhammed Kununu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Güçlerimiz, kısa bir süre önce, gece 00.06'da, beklenen bir ateşkes ihlali daha tespit etti. Bu, 72 saatten kısa bir süre içinde ikinci yapılan ikinci ihlaldir." ifadelerini kullandı. 

Halife Hafter milislerinin Sirte'nin batısındaki ordu birliklerine 6 Grad füzesiyle saldırdığını belirten Kununu, ordu birliklerinin tam hazırlık halinde olduğunu ve uygun zaman ve yerde saldırının kaynağına gereken karşılığın verileceğini vurguladı.

Libya'da ateşkes kararı

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih, cuma günü (21 Ağustos) ateşkes kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ateşkes kararı kapsamında, Sirte ve Cufra'nın silahtan arındırılmış bölgeler olması, ülkede petrol üretimi ve ihracının yeniden başlatılması, yabancı ve paralı askerlerin ülkeden çıkması ve Başkanlık Konseyi ile genel seçimlerin gelecek mart ayında yapılmasını öngörüyor.

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