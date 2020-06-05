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Dünya, Libya

Libya Ordu Sözcüsü: Milis kalıntılarının şehirlerde karışıklık çıkarmasına izin vermeyeceğiz

Hafter'e bağlı milisleri Trablus il sınırlarının tamamından çıkartan ve Terhune kentinde kontrolü sağlayan Libya ordusu, "saklanan milis kalıntılarının şehirlerde karışıklık çıkarmasına izin vermeyeceklerini" duyurdu.

Mücahit Aydemir   | 05.06.2020
Libya Ordu Sözcüsü: Milis kalıntılarının şehirlerde karışıklık çıkarmasına izin vermeyeceğiz

Ankara

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisleri Trablus il sınırlarının tamamından çıkartan ve Terhune kentinde kontrolü sağlayan Libya ordusu, "saklanan milis kalıntılarının şehirlerde karışıklık çıkarmasına izin vermeyeceklerini" duyurdu.

Libya Ordu Sözcüsü Albay Muhammed Kununu, yaptığı yazılı açıklamada, ordu birliklerinin hakimiyet sağladığı başkent Trablus'un tamamı ve Terhune'nin ardından ilerlediği yeni bölgelerde bulunan halka seslendi.

Kununu, "Terhune ve Trablus'un güneyinden kaçan suçlu çete kalıntılarının, Beni Velid, Mizde ve Nesme şehirlerinde saklanıp karışıklık çıkarmasına izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Trablus'un 180 kilometre güneydoğusundaki Beni Velid kenti sakinlerine seslenen Kununu, "Hafter'in terörist milislerinin halk içinde saklanmasına izin vermeyin. Karada veya havada her silahlı tehdit, güçlerimizin hedefinde olacaktır. Savaş artık askeri açıdan durmuştur. Daha fazla kan dökülmesini istemiyoruz." açıklamasını yaptı.

Sözcü Kununu, şöyle devam etti:

"Meşru savunma hakkımızı kullanmaya, nerede olursa olsun isyancıların kökünü kazımaya ve Libyalıların canına kasteden yasa dışı grupları ülkenin her yerinde yok etmeye kararlılıkla devam edeceğimizi vurguluyoruz.

Şerefli Libya halkını müjdeliyoruz, gasp edilen şehirlerimize yeniden girecek, evlatlarımıza yönelik zulmü bitirecek, yerinden edilenlerin dönüşlerini sağlayacak ve Libya devletinin hakimiyetini karada ve havada tümüyle kuracağız."

Son dönemde Birleşmiş Milletler nezdinde tanınırlığa sahip meşru Libya hükümetine bağlı ordu karşısında ağır yenilgiler alan ve ülkenin doğusunda işgal ettikleri pek çok noktadan çıkartılan Hafter milisleri, Beni Velid kentini de terk etmelerinin ardından ülkenin orta kesimlerindeki Cufra'ya doğru çekildi.

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