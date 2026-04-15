Libya’nın doğusu ve batısındaki askeri güçler ABD Afrika Komutanlığının (AFRICOM) düzenlediği Flintlock 2026 tatbikatında bir araya geldi.

Libya’nın doğusu ve batısındaki askeri güçler “Flintlock 2026” tatbikatında bir araya geldi Libya’nın doğusu ve batısındaki askeri güçler ABD Afrika Komutanlığının (AFRICOM) düzenlediği Flintlock 2026 tatbikatında bir araya geldi.

Libya’nın Sirte kentinde çok sayıda Avrupa ve Afrika ülkesinden askeri birliğin katıldığı tatbikata, Trablus’taki Ulusal Birlik Hükümeti Savunma Bakanlığına bağlı askeri birlikler ile ülkenin doğusundaki silahlı güçlerden birlikler katıldı.

ABD’nin Trablus Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, tatbikatın terörle mücadele, sınır güvenliği, askeri mesleki gelişim alanlarında iş birliğini ilerletmeye, ortak güçlerin karmaşık ve yüksek tehdit içeren ortamlarda etkili bir şekilde birlikte çalışma yeteneklerini geliştirmeye odaklandığı belirtildi.

ABD Büyükelçiliğinin hesabında yapılan açıklamayla birlikte, Ulusal Birlik Hükümeti Savunma Bakan Vekili Abdusselam Zubi ile Saddam Hafter’in AFRICOM plaketini tutarak verdiği pozun yer aldığı fotoğraf da paylaşıldı.