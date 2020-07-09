Euro
7.78
Dolar
6.86
BIST 100
118,988.80
Altın
1,812.76
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
“Uyuşturucu Madde Kullanımını Önleme Öykü Yarışması Ödül Töreni”
logo
Dünya, Libya

Libya Müftüsünden halka 'Türkiye ile iş birliğini gösterilerle destekleyin' çağrısı

Libya Müftüsü Şeyh Sadık el-Gıryani, Türkiye'nin ülkesinin yanında yer almasını takdir ettiğini belirterek, bu iş birliğine katkı için destek gösterileri düzenlenmesi çağrısı yaptı.

Enes Canlı,Gülşen Topçu   | 09.07.2020
Libya Müftüsünden halka 'Türkiye ile iş birliğini gösterilerle destekleyin' çağrısı

Trablus

Libya Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Giryani, Türkiye'nin Libya'ya desteğine överek, yakın zamanda Türkiye'den gelen üst düzey heyetlerin Libya hükümetinin yanında duran açıklamalarını memnuniyetle karşıladığını belirtti. 

Giryani, "Libya hükümetinin Türkiye'nin Libya'ya yardımı nedeniyle karşısına çıkan koalisyona yönelik duruşunu takdir etmesi gerekir." ifadelerini kullandı.

Aynı şekilde, Libya'da katıldığı yerel bir televizyon programında konuşan Giryani, Libya içindeki sivil, toplumsal tüm unsurların, Türkiye'nin Libya ile iş birliğini destekleyen kalabalık gösteriler düzenlemesi ve tüm bu unsurların yayınlayacakları açıklamalarla bu iş birliğine katkı sunması çağrısında bulundu.

Giryani, "Trablus halkı 2-3 ay öncesine kadar neler yaşadığını, her gün başlarına füze yağdığını, sürekli korku içinde olduklarını ve bu durumdan çıkmalarına kimin yardımcı olduğunu biliyor. Bu nedenle hakkın, sahibine teslim edilmesi ve kalabalık gösteriler düzenlenmesi gerekir." dedi.

Türkiye'nin Libya ile yaptığı ittifakın meşru ve hukuki olduğunun altını çizen Giryani, ülkedeki gayrimeşru müdahalenin Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkelerden geldiğini ve asıl kınanması gereken ülkelerin bunlar olduğunu kaydetti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, geçen hafta Trablus'u ziyaret ederek hükümet yetkilileriyle bir araya gelmişti.

Yaptığı ziyaret sırasında, "Libyalı kardeşlerimizin daha rahat, daha mutlu, daha güven içinde yaşamaları için destek vermeye devam edeceğiz." diyen Akar, şunları kaydetmişti:

"Bugün de yarın da sizlerin yanınızda olduğumuzu, sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları kapsamında Libyalı kardeşlerimiz için yapılması gereken ne varsa yapacağımızı bilmenizi istiyorum. Haklısınız, kazanacaksınız, biz buna inanıyoruz. Diğerleri haksızlıklarının karşılığını muhakkak alacaklar. Onlar ve onları destekleyenler de kaybedecek, hezimete uğrayacaklar."

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, Nisan 2019'da başkenti silah zoruyla ele geçirmek için milislerine saldırı emri vermiş ve ülkesini şiddet sarmalına sürüklemişti. Libya ordusu, aradan geçen 14 aylık süre içinde başkentin tamamı ile ülkenin batısındaki temel ekonomik ve demografik alanları Hafter milislerinden arındırmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro yerli halk için Kovid-19 yardımını veto etti
Şanlıurfa'da 62 ev karantinaya alındı
Çin'de 9, Güney Kore'de 50 yeni Kovid-19 vakası görüldü
Kovid-19'dan Brezilya'da 1223, Meksika'da 782, Hindistan'da 487 kişi öldü
Arjantin'de son 24 saatte 3 bin 604 yeni vakaya rastlandı

Benzer haberler

Libya Müftüsünden halka 'Türkiye ile iş birliğini gösterilerle destekleyin' çağrısı

Libya Müftüsünden halka 'Türkiye ile iş birliğini gösterilerle destekleyin' çağrısı

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani: Libya krizinin tek çözüm yolu meşru hükümeti desteklemek

Libya'dan Rusya'ya paralı askerlerini ülkeden çekmesi çağrısı

Almanya'dan Libya'da Sirte ve Cufra'nın askerden arındırılması teklifi

Almanya'dan Libya'da Sirte ve Cufra'nın askerden arındırılması teklifi
Fransa'dan 'Libya'daki savaşa dış müdahalelerin durması' talebi

Fransa'dan 'Libya'daki savaşa dış müdahalelerin durması' talebi
ABD'den 'Libya'da Hafter'e destek veren Rus savaşçılar dahil tüm dış güçlere karşıyız' açıklaması

ABD'den 'Libya'da Hafter'e destek veren Rus savaşçılar dahil tüm dış güçlere karşıyız' açıklaması