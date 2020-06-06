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Dünya, Libya

Libya Meclisi Terhune Milletvekili: Gelecek günler yeni ve aydınlık bir dönem olacak

Libya Meclisi'ndeki Terhune Milletvekili Ebubekir Said, Terhune halkını aydınlık günlerin beklediğini söyledi.

Mücahit Aydemir   | 06.06.2020
Libya Meclisi Terhune Milletvekili: Gelecek günler yeni ve aydınlık bir dönem olacak Fotoğraf: Hazem Turkia/AA

Ankara

Said, Terhune'nin ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarılması dolayısıyla, başkent Trablus'taki Libya Meclisi'nde Terhune'den seçilen tüm üyeler adına bir açıklama yaptı.

Libya halkını ve Terhune sakinlerini şehrin kurtarılması dolayısıyla en içten duygularla kutladıklarını dile getiren Ebubekir Said, "Gelecek günler, zulüm ve zorbalığın bittiği, yerinden edilenlerin evlerine döndüğü ve son yıllarda şehitler veren halkın sevinç yaşayacağı yeni aydınlık bir dönem olacak." ifadelerini kullandı. 

Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru Libya hükümeti liderliğinde ülkeyi korumaya devam edeceklerini belirten Said, şunları kaydetti:

"Libya hükümeti ve Terhune Belediyesi Yürütme Konseyi'ne Terhune vilayetinin tüm gereksinimlerinin acil surette karşılanması için gereken tüm çabayı harcaması ve yerel halkın yaşadığı sıkıntıları çözmesi çağrısı yapıyoruz."

Said ayrıca darbeci Hafter'in geçen yıl nisan ayında başkente başlattığı saldırılar karşısında Libya halkının yanında yer alan herkese şükranlarını dile getirdi.

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