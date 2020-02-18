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Dünya, Libya

Libya krizine çözüm amacıyla askeri komite toplantısının ikinci turu Cenevre'de başlıyor

Birleşmiş Milletler, Libya krizine çözüm amacıyla 5+5 formatındaki askeri komite toplantısının ikinci turunun bugün İsviçre'nin Cenevre kentinde başlayacağını duyurdu.

Bayram Altuğ   | 18.02.2020
Libya krizine çözüm amacıyla askeri komite toplantısının ikinci turu Cenevre'de başlıyor

Cenevre

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, 5+5 formatındaki Ortak Askeri Komitenin bugün BM himayesinde ikinci tur toplantılarına başlayacağı bildirildi.

Açıklamada, BM Libya Destek Misyonu'nun (UNSMIL) taraflardan sorumluluk duygusu içinde, ciddi ve yapıcı bir tavır sergilemesini ve bu tavrın 26 Şubat'ta yine Cenevre'de başlaması beklenen Libya konulu siyasi müzakerelere taşınmasını umduğu vurgulandı.

Taraflara fırsatı olumlu değerlendirme çağrısı

Açıklamada ayrıca UNSMIL'in Cenevre'deki görüşmelerin Libya için bir fırsat olarak gördüğü belirtildi ve taraflara bu fırsatı olumlu değerlendirmeleri çağrısında bulunuldu.

İsviçre'nin Cenevre kentinde 3 Şubat'ta başlayan ve 5 üyesinin uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), diğer 5 üyenin de Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in liderlik ettiği Libya Ulusal Ordusu isimli silahlı grup tarafından belirlendiği 5+5 formatındaki ortak askeri komite toplantılarının ilk turu 8 Şubat'ta sona ermişti.

Libya üzerine 19 Ocak'ta Berlin’de düzenlenen konferansta, uluslararası meşruiyete sahip UMH ve Hafter tarafından beşer askeri temsilcinin BM himayesinde kalıcı ateşkesi görüşmek üzere bir araya gelmeleri kararlaştırılmıştı.

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