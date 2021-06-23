Libya konulu İkinci Berlin Konferansı Bildirisi'nde 'anayasal ve hukuki düzenlemeler uygulanmalı' vurgusu yapıldı
Libya konulu İkinci Berlin Konferansı Bildirisi'nde, "24 Aralık seçimlerinin belirlendiği şekilde gerçekleşmesi için gerekli anayasal ve hukuki düzenlemeler uygulanmalıdır" denildi.
Berlin
- Libya konulu İkinci Berlin Konferansı sona erdi
- Libya Dışişleri Bakanı Menguş: Gelecek günlerde paralı askerlerin Libya'dan ayrılacağını umuyoruz
- BM: Libya'da ateşkese tam uyulması barışın tesisi için çok önemli
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.