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Dünya

Libya konulu İkinci Berlin Konferansı Bildirisi'nde 'anayasal ve hukuki düzenlemeler uygulanmalı' vurgusu yapıldı

Libya konulu İkinci Berlin Konferansı Bildirisi'nde, "24 Aralık seçimlerinin belirlendiği şekilde gerçekleşmesi için gerekli anayasal ve hukuki düzenlemeler uygulanmalıdır" denildi.

Mücahit Aydemir   | 23.06.2021
Libya konulu İkinci Berlin Konferansı Bildirisi'nde 'anayasal ve hukuki düzenlemeler uygulanmalı' vurgusu yapıldı

Berlin
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