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Dünya, Libya

Libya İçişleri Bakanı Başağa'nın konvoyuna silahlı saldırı düzenlendiği iddia edildi

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa'nın konvoyunun başkent Trablus'ta silahlı saldırıya uğradığı ileri sürüldü. Fethi Başağa'nın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Mücahit Aydemir   | 21.02.2021
Libya İçişleri Bakanı Başağa'nın konvoyuna silahlı saldırı düzenlendiği iddia edildi

Trablus

Libya basınında yer alan haberlerde, Başağa'nın bulunduğu konvoyun Trablus'un batısındaki Canzur bölgesinde silahlı saldırıya uğradığı ve Bakan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayda Başağa'nın bir korumasının yaralandığı, saldırganlardan ise birinin öldürüldüğü diğer ikisinin de yakalandığı kaydedildi.

Öte yandan AA muhabirinin Canzur bölgesi sakinlerinden aldığı bilgiler, bölgede yoğun silah seslerinin duyulduğunu doğruladı.

Bakan Başağa'nın konutu, Canzur'da Trablus sahil kesiminde bulunuyor.

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