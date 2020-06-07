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Dünya, Libya

Libya İçişleri Bakanı Başağa'dan savaşın bitmesi için doğunun ele geçirilmesi şartı

Libya İçişleri Bakanı Başağa, ülkenin doğusu, gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter milislerinden kurtarılmadan Libya'nın tam olmayacağını ve savaşın bitmeyeceğini söyledi.

Mehmet Nuri Uçar   | 07.06.2020
Libya İçişleri Bakanı Başağa'dan savaşın bitmesi için doğunun ele geçirilmesi şartı

Trablus

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Libya topraklarının tamamen darbecilerden arındırılacağını belirterek, "Ülke için asalet, cihat ve tarihin sembolü olan doğu ele geçirilmeden Libya tam olmayacak ve savaş bitmeyecektir." ifadelerine yer verdi.

Başağa, Libya ordusuna hitaben, "Bu temiz toprakları, çocuklarınızın kanını döken, kardeşler arasından fitne çıkaran birkaç bozguncu darbeciden arındıracağınızdan eminiz." ifadesini kullandı.

Sirte kenti ve doğu kentlerinin tamamının meşruiyetin şemsiyesi altında olacağına vurgu yapan Başağa, şunları kaydetti:

"Kırmızı çizgiler şehitlerimizin kanlarıyla çizilir. Sadece zayıf ruhlu kişiler dikte edilir."

Libya Ordusu dün, Sirte, Cufra Askeri Hava Üssü ve çevresindeki bölgeleri, Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarmak için "Zafer Yolları" adını verdikleri yeni bir harekat başlattığını duyurmuştu.

Başkent Trablus'un yaklaşık 450 kilometre doğusundaki sahil kenti Sirte'ye ilerleyen Libya Ordusu, dün Sirte'nin batısındaki Vişke beldesini Hafter milislerinden kurtarmıştı.

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