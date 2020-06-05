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Dünya

Libya İçişleri Bakanı Başağa: Polis ele geçirilen bölgelere konuşlanıyor

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, polisin başkent Trablus’un güneyinde ele geçirilen sivil yaşam alanlarına konuşlanmaya başladığını söyledi.

Aydoğan Kalabalık   | 05.06.2020
Libya İçişleri Bakanı Başağa: Polis ele geçirilen bölgelere konuşlanıyor Fotoğraf: Yassıne Gaıdı/AA

Istanbul

Yazılı bir açıklama yapan Fethi Başağa, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinden alınan bölgelerde gayrimenkulleri bulunanlara seslendi.

“Halka henüz evlerine dönememeleri çağrısında bulunuyoruz.” diyen Başağa, İçişleri Bakanlığı’na bağlı güvenlik güçlerinin bu bölgelere konuşlanmaya başladığını ifade etti.

Başağa, Trablus’un güneyinden geçen hafta çekilen Rus güvenlik şirketi Wagner’e bağlı paralı askerlerinin Temenhint Askeri Üssü ve bazı petrol sahalarına doğru yerleştikleri ve buralara insansız hava araçları (İHA) için anten sistemleri yerleştirdiklerini ifade etti.

Libya Ordu Sözcüsü Albay Muhammed Kununu, dün öğlen saatlerinde yaptığı görüntülü paylaşımda, telsizden ordu birliklerine anons yaparak, "Trablus il idari sınırının tamamında kontrolü sağladıklarını" duyurmuştu.

Geçen çarşamba başkentin güneyindeki Trablus Uluslararası Havaalanı’ndan ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisleri çıkardıklarını duyuran Libya ordusu, dün sabah başkentin güneyindeki Ayn Zara ve Vadi er-Rebi bölgelerinin tamamında kontrolü sağladığını, Kasr bin Gaşir ve Suk el-Hamis'i de milislerden aldıklarını açıklamıştı.

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