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Dünya

Libya İçişleri Bakanı Başağa, Fransa Dışişleri ve İçişleri bakanlarıyla görüştü

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Fransa'nın başkenti Paris'te, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ile bir araya geldi.

Yusuf Özcan   | 19.11.2020
Libya İçişleri Bakanı Başağa, Fransa Dışişleri ve İçişleri bakanlarıyla görüştü

Paris

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Fransa'nın başkenti Paris'te, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ile bir araya geldi.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Le Drian'ın tüm Libyalı aktörlerle sürdürdüğü temaslar çerçevesinde Başağa ile görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, görüşmenin içeriğine ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

İçişleri Bakanı Darmanin de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Fethi Başağa ile yaptığı görüşmede Fransa'nın Libya'daki krize ilişkin siyasi çözüme destek verdiğini kaydetti.

Gerald Darmanin, görüşmede ayrıca güvenlik konusunda iş birliğinin ele alındığını aktardı.

Başağa, Paris ziyareti kapsamında dün Fransız teknoloji firması Idemia Group ile güvenlik teknolojileri alanında mutabakat muhtırası imzalamıştı.

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