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Dünya, Libya

Libya hükümetinden uluslararası topluma 'Hafter’in hapishane saldırılarını durdurun' çağrısı

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milislerin Trablus’taki hapishaneye saldırısının engellenmesi için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Aydoğan Kalabalık   | 24.03.2020
Libya hükümetinden uluslararası topluma 'Hafter’in hapishane saldırılarını durdurun' çağrısı

Trablus

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milislerin Trablus’taki hapishaneye saldırısının engellenmesi için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

UMH Adalet Bakanı Muhammed Abdulvahab yaptığı yazılı açıklamada, Hafter milislerinin bugün başkent Trablus’un güneyindeki Ayn Zara Hapishanesine saldırdığını ve saldırıda 3 çalışanın yaralandığını belirtti.

Hapishanede 420 mahkumun bulunduğunu kaydeden Abdulvahab, “Uluslararası toplumu Hafter milislerinin hapishaneye saldırısını engellemeye ve sağlık ekibinin yaralılara müdahale etmesi için içeri girişine izin verilmesini sağlamaya çağırıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Libyalı Bakan açıklamasında, Hafter milislerinin Trablus’a saldırılarının sona erdirilmemesi durumunda büyük bir insani krizin yaşanmasının da kaçınılmaz olacağını vurguladı.

Ne olmuştu?

Hafter milisleri son 2 günde Trablus'un güneyindeki Ayn Zara bölgesindeki sivil yaşam alanlarına saldırılarını artırmış ve bu sabah Ayn Zara Hapishanesini hedef almıştı.

UMH’ye bağlı askeri birliklerin sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu dün gece yaptığı açıklamada, son 48 saat içinde Hafter milislerinin Trablus’a saldırıları nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

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