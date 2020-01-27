Euro
6.55
Dolar
5.94
BIST 100
121,198.00
Altın
1,582.07
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığspor tesislerinde açıklamalarda bulunuyor Elazığ Sürsürü Mahallesindeki enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor
logo
Dünya, Libya

Libya hükümetinden Hafter'in ateşkes ihlalleri karşısında diyaloğu gözden geçirme kararı

Libya'nın BM nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti, Halife Hafter'e bağlı milislerin ateşkese yönelik sürekli ihlalleri karşısında diyalog girişimlerini gözden geçirme kararı aldı.

Enes Canlı   | 27.01.2020
Libya hükümetinden Hafter'in ateşkes ihlalleri karşısında diyaloğu gözden geçirme kararı

Trablus

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, başkentteki Mitiga Havalimanı, yerleşim yerleri, hastane gibi sivil noktaları grad füzeleri ve havanla hedef almasının yanı sıra Misrata kentinin açıklarına düzenlediği saldırılarla ateşkesi açık biçimde ve sürekli ihlal ettiği belirtildi.

Hafter tarafının ihlallerinden "ateşkesin sponsorlarının" sorumlu olduğunu belirten UMH, Berlin Konferansı'na katılan ülkelere Hafter milislerinin bu adımları karşısında "sorumluluklarını üstlenme" çağrısı yaptı.

UMH'nin açıklamasında, "Hafter milislerinin sivil bölgeleri bombalaması karşısında diyalog girişimlerini gözden geçirmek zorundayız." ifadeleri yer aldı.

Berlin Konferansı sonuç bildirgesine göre, UMH ve Hafter tarafından beşer temsilcinin katılacağı askeri komitenin BM himayesinde bu hafta Cenevre'de toplanması bekleniyor.

Hafter milisleri, bu toplantı öncesinde, ateşkesi ihlal ederek başta başkent Trablus olmak üzere UMH kontrolündeki bölgelere saldırılarını yoğunlaştırdı. Başkentte cumartesi ve pazar belirli aralıklarla farklı şiddette çatışma ve patlama sesleri duyuldu.

Hafter milisleri hastaneleri de hedef alıyor

Hafter milislerinin cumartesi başkentin dünyaya açılan tek kapısı Mitiga Havalimanı'na yönelik grad füzeleri ve havanla düzenledikleri saldırılarda, yerleşim yerleri ve bir hastane vurulmuş; Fas uyruklu 1 sivil hayatını kaybetmiş, 5'i de yaralanmıştı.

Hükümet güçlerinin yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu Sözcüsü Abdulmalik el-Medeni, Hafter'e bağlı milislerin Berlin'de yapılan ateşkes çağrısına rağmen Misrata'nın yaklaşık 140 kilometre güneydoğusunda yer alan Ebu Kıreyn bölgesine pazar erken saatlerden itibaren yoğun saldırılar düzenlediğini ifade etmişti.

UMH güçlerinin püskürtmesi sonucunda Hafter milisleri çekilmek zorunda kalmış, ele geçirilen silahlı araçlar ve mühimmat, UMH'ye ait sosyal medya hesapları aracılığıyla paylaşılmıştı.

Ayrıca, UMH güçleri, bu noktada 5'i Sudanlı paralı asker olmak üzere 8 Hafter milisini esir aldıklarını açıklamıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Devrimin 9. yılında Mısır: Kazanımlar, kayıplar
İZLENİM - Savaş yorgunu Trabluslular bomba sesleri arasında hayata devam ediyor
Batı Afrika’da nüfuz kaybeden Fransa yeni taktikler deniyor
Darbeci Hafter'in Selefi müttefikleri
Yüzyılın Anlaşması ve Filistinlileri tehcir planı

Benzer haberler

Libya hükümetinden Hafter'in ateşkes ihlalleri karşısında diyaloğu gözden geçirme kararı

Libya hükümetinden Hafter'in ateşkes ihlalleri karşısında diyaloğu gözden geçirme kararı

Hafter milisleri hastaneleri de hedef alıyor

Libya UMH: Hafter'in milisleri söz ve anlaşmaya uymayacaklarını ispat etti

Hafter'in sözcüsü: Libya krizinin çözümü siyasi değil ancak silah yoluyladır

Hafter'in sözcüsü: Libya krizinin çözümü siyasi değil ancak silah yoluyladır
Libya'da Hafter Misrata'nın Ebu Kıreyn bölgesine saldırıyor

Libya'da Hafter Misrata'nın Ebu Kıreyn bölgesine saldırıyor

Hafter milislerinin Trablus'un yerleşim bölgelerine saldırılarında bir sivil öldü

Hafter milislerinin Trablus'un yerleşim bölgelerine saldırılarında bir sivil öldü