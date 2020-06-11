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Dünya, Libya

Libya hükümeti: Hafter milisleri Trablus'ta yaklaşık yarım milyon insanı göçe zorladı

Libya hükümeti, başkent Trablus'ta yaşayan yaklaşık 500 bin kişinin, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin düzenlediği saldırılar nedeniyle evlerini bırakarak göç etmek zorunda kaldığını açıkladı.

Aydoğan Kalabalık   | 11.06.2020
Libya hükümeti: Hafter milisleri Trablus'ta yaklaşık yarım milyon insanı göçe zorladı Fotoğraf: Hazem Turkia/AA

İstanbul

Libya hükümeti Yerel Yönetimler Bakan Yardımcısı Abdulbari Şenbaro, yaptığı yazılı açıklamada, Trablus'un güneyindeki 125 bin evin Halife Hafter milislerinin saldırılarında zarar gördüğünü duyurdu.

Saldırılar nedeniyle insanların evlerini bırakarak başkentin kuzey bölgelerine göç etmek zorunda kaldığını aktaran Şenbaro, "85 bin ailenin göç ettiği belirlendi. Libya'da ortalama bir ailenin 5 üyeden oluştuğu değerlendirildiğinde yaklaşık yarım milyon insanın göçe zorlandığı ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Şenbaro Trablus'un Ayn Zara, Ebu Selim, Aziziye, Sevani, Tacura ve Kasr bin Gaşir semtlerinin çatışma alanları olduğunu, başkentin merkezinin yanı sıra Suk Cuma, Endülüs ve Cenzur mahallelerine de roketlerin düştüğünü kaydetti.

Libya ordusunun 4 Haziran'da Trablus'un idari sınırlarından Hafter milislerini çıkararak kontrolü tamamen sağlamasının ardından, göçe zorlanan aileler başkentin güneyindeki evlerine dönmeye başlamıştı.

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