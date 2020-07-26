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Dünya, Libya

Libya hükümeti Fransız yazar Levy'nin Misrata ziyaretiyle ilgili soruşturma açtı

Libya hükümeti, İsrail ile sıkı ilişkilere sahip Fransız yazar Bernard Henri Levy'in ülkeyi ziyaretine ilişkin soruşturma başlattığını açıkladı.

Hamdi Yıldız   | 26.07.2020
Libya hükümeti Fransız yazar Levy'nin Misrata ziyaretiyle ilgili soruşturma açtı

Trablus

Libya'da Başkanlık Konseyi İletişim Ofisinden yapılan açıklamada, Başkanlık Konseyi'nin Fransız yazar Bernard Henri Levy'in ülkeyi ziyaretiyle bir ilişkisinin olmadığı ve bilgisi dahilinde olmayan ziyarete dair herhangi bir koordine yapılmadığı belirtildi. 

Açıklamada, ziyarete ilişkin tüm ayrıntıların ve gerçeklerin ortaya çıkarılacağı, devletin kanunlarına ve yasalarına aykırı kabul edilen bu fiile karışanlar hakkında kararlı yasal icraatların yerine getirileceği kaydedildi.

''Tüm idarelere ve birimlere kararlara uyulması konusunda sert talimatlar gönderildi''

Konsey açıklamada, tüm idarelere ve birimlere, kanunlar ve Başkanlık Konseyi tarafından alınan kararlara uyulması konusunda sert talimatlar gönderildiğini vurguladı.

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, İsrail ile sıkı ilişkilere sahip Fransız yazar Bernard Henri Levy'in Misrata'yı ziyaret etmesiyle ilgili soruşturma talebinde bulunmuştu.

Levy'in Misrata ziyareti Libyalı aktivistler tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

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