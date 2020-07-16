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Dünya, Libya

Libya hükümeti BMGK'den Hafter'e destek veren ülkelerin katılımıyla Yaptırım Komitesi oturumu talep etti

Libya hükümeti, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine, başkent Trablus'a yönelik saldırılara destek veren ülkelerin katılımıyla Yaptırım Komitesi oturumu düzenlenmesi için başvuruda bulundu.

Omar Alothmani,Hacer Başer   | 16.07.2020
Libya hükümeti BMGK'den Hafter'e destek veren ülkelerin katılımıyla Yaptırım Komitesi oturumu talep etti

Libyan

Libya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed el-Kablavi, yaptığı yazılı açıklamada, BMGK'de bu ay Libya uzman ekibi ve Yaptırım Komitesi oturumu düzenlenmesi için resmi talepte bulunduklarını belirtti.

Kablavi, oturuma, silah ambargosunun ihlal edilmesinde parmağı bulunan ve Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin Nisan 2019'dan bu yana Trablus'a düzenlediği saldırılara destek veren ülkelerin de katılması için çabaladıklarını ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "darbecilere, paralı askerler ile milislere destek vermiş ve hala vermeye devam eden ülkelerin ortaya çıkması için böyle bir talepte bulunulduğunu" aktardı.

Libya ordusu, başkenti ele geçirmek amacıyla Nisan 2019'da saldırı başlatan Hafter milislerine karşı son dönemde üst üste başarılar elde etmişti.

Hükümete bağlı güçler, geçen ay Trablus il idari sınırının tamamı başta olmak üzere ülkenin batısındaki nüfus yoğunluğuna sahip önemli ekonomik ve ulaşım merkezlerinden milisleri çıkarmıştı.

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