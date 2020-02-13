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Dünya, Libya

Libya hükümeti 'ateşkesi ihlal eden Hafter güçlerinden hesap sorulmasını' istedi

Uluslararası tanınırlığa sahip Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine ateşkesi ihlal eden Hafter güçlerinden hesap sorulması çağrısında bulundu.

Hacer Başer   | 13.02.2020
Libya hükümeti 'ateşkesi ihlal eden Hafter güçlerinden hesap sorulmasını' istedi

Trablus

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) ateşkesi ihlal eden Halife Hafter güçlerinden hesap sorulması çağrısında bulundu.

UMH'ye bağlı Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin ateşkesi ihlal etmesi kınandı.

Açıklamada, BMGK'ye ateşkesi ihlal edenlerden hesap sorulması çağrısı yapıldı.

Hafter milisleri saldırılarını artırdı

Libya'daki taraflar ve uluslararası toplumun katılımıyla 19 Ocak'ta Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilen Libya konulu konferansta, ateşkes ve diyalog çağrısı yapılmıştı.

Bu çağrılara rağmen ihlallerini sürdüren Hafter'e bağlı milisler son üç günde başkent Trablus'a yönelik roket saldırılarını artırdı.

Hafter güçlerinin bugün Trablus'ta sivil yerleşim alanlarına düzenlediği roket saldırısında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Dün de Trablus'un Salahaddin bölgesindeki bir kahvehaneye roket düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetmiş, 9 kişi yaralanmıştı. Trablus Üniversitesi'nin güneyine düşen roket ise 5 kişinin yaralanmasına neden olmuştu.

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