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Dünya, Libya

Libya Dışişleri: Libya'nın deniz haklarının ihlal edilmesine izin verilmeyecek

Libya Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan ile Mısır arasında imzalandığı açıklanan sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşmasına tepki göstererek, "Libya'nın deniz haklarının ihlal edilmesine izin verilmeyeceği" uyarısında bulundu.

Mücahit Aydemir   | 06.08.2020
Libya Dışişleri: Libya'nın deniz haklarının ihlal edilmesine izin verilmeyecek

Trablus

Libya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed el-Kablavi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Libya'nın denizdeki haklarını ihlal edilmesinde hiçbir tarafa izin verilmeyeceğini vurgulamaktadır. Türkiye ile imzaladığımız (Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin) Mutabakat Muhtırasını uygulamaya bağlılığımızı tekrar ediyoruz." ifadelerini kullandı. 

Sözcü Kablavi, "Akdeniz'in bir barış gölü olması" çağrısını yinelediklerini kaydederek, şöyle devam etti:

"Libya, Akdeniz'e sınırı olan devletleri, deniz yetki alanları sınırlandırması hususunda, ortak karar ve uluslararası hukukun ilkeleriyle örtüşecek şekilde davranmaya çağırmaktadır."

Mısır ile Yunanistan arasında, sözde "deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşması" bugün Kahire'de, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias tarafından imzalandı.

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