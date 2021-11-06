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Dünya, Libya

Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş görevinden uzaklaştırıldı

Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş, Başkanlık Konseyi kararıyla görevinden uzaklaştırıldı.

Mücahit Aydemir   | 06.11.2021
Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş görevinden uzaklaştırıldı

Trablus

Başkanlık Konseyi tarafından yayımlanan resmi kararda, Menguş’un ihtiyati olarak görevinden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Kararda, Menguş'un, "Libya Siyasi Diyalog Forumu sonuçlarına aykırı biçimde, dış politika konularında Başkanlık Konseyi ile koordinasyon sağlamadan hareket ederek idari kuralları çiğnemesi" nedeniyle uzaklaştırıldığı ifade edildi.

Menguş hakkında soruşturma başlatıldığı aktarılan kararda, söz konusu soruşturma tamamlanana kadar Menguş'a yurt dışına çıkış yasağı getirildiği kaydedildi.

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