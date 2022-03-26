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Dünya

Libya Dışişleri Bakanı el-Menguş: Ülkedeki krizin sorumlularından hesap sorulmalı

Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş, Libya'daki krizin sorumlularından hesap sorulması gerektiğini söyledi.

Ferdi Bayat   | 26.03.2022
Libya Dışişleri Bakanı el-Menguş: Ülkedeki krizin sorumlularından hesap sorulmalı

Trablus

Libya Dışişleri Bakanı el-Menguş, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Doha Forumu'nun "Economies of War" oturumunda, Libya'daki mevcut siyasi duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

El-Menguş, Libya'nın siyaset ve güvenlik anlamında önemli mesafeler katetmesine rağmen ekonomik olarak sıkıntı yaşadığını belirterek, "Libya'daki krizin sorumlularından ve bir parçası olanlardan hesap sorulmalı ve bu sorumluluğu sadece hükümet değil Libyalılar da üstlenmeli." dedi.

Bakan el-Menguş, Libya Merkez Bankası, Ulusal Petrol Şirketi ve bazı bakanlıkların içinde kriz olduğunu dile getirerek, "Ne yazık ki hükümet bu krizi güç yoluyla çözemez. Ulusal Birlik Hükümeti bu krizi çözmenin tek yolunun diyalog olduğunu biliyor." ifadelerini kullandı.

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