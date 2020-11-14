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Dünya, Libya

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mışri, seçimlerin gelecek yıl 24 Aralık'ta yapılması kararını memnuniyetle karşıladı

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mışri, "(seçimlerin) öncesinde de anayasa referandumunun 17 Şubat (2011 Libya Devrimi yıl dönümü) tarihinde yapılmasını öneriyoruz." dedi.

Said İbicioğlu   | 14.11.2020
Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mışri, seçimlerin gelecek yıl 24 Aralık'ta yapılması kararını memnuniyetle karşıladı

Trablus

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mışri, Libya'nın bağımsızlık yıl dönümüne rast gelen ve 24 Aralık 2021'de yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri kararını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Mışri, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, 24 Aralık 2021'de yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerini memnuniyetle karşıladığını ve bu günün Libya'nın bağımsızlık yıl dönümüne denk geldiğini ifade etti.

"Bunun (seçimlerin) öncesinde de anayasa referandumunun 17 Şubat (2011 Libya Devrimi) tarihinde yapılmasını öneriyoruz." ifadelerini kullanan Mışri, tüm bu krizlerden sonra nihayet Libya'yı sağlam temellerde istikrar aşamasına taşımak istediklerini vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Temsilcisi Stephanie Williams, Tunus'un başkentinde BM tarafından seçilen 75 Libyalının katıldığı Libya Siyasi Diyalog Forumu'nda ülkedeki seçimlerin Libya'nın bağımsızlık günü 24 Aralık 2021'de yapılması konusunda anlaşma sağlandığını açıklamıştı.






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