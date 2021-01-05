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Dünya

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı el-Mişri: Katar ve Suudi Arabistan'daki kardeşlerimizi tebrik ediyoruz

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Suudi Arabistan ile Katar arasında ilişkilerin yeniden kurulmasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Hamdi Yıldız   | 05.01.2021
Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı el-Mişri: Katar ve Suudi Arabistan'daki kardeşlerimizi tebrik ediyoruz

Libya

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada "Kuveyt'in başarılı çabasıyla ilişkilerin yeniden kurulması ve kapıların açılmasından dolayı Katar ve Suudi Arabistan'daki kardeşlerimizi tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı. 

Kapsamlı bir uzlaşı yönünde bunun önemli bir gelişme olduğunu belirten Mişri, bu adımın bölgede daha fazla istikrara katkı sağlayacağı ümidinde olduğunu dile getirdi.

Mişri, memnuniyetini "Doha ile Katar arasında yeniden ilişki kurulmasının bölgede daha fazla istikrara katkı sağlamasını, ülkemizde, tüm İslam dünyasında ve Arap ülkelerinde uzlaşı ve mutabakata yöneltmesini temenni ederim" sözleriyle ifade etti.

Körfez krizi

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken, bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Kuveyt ise krizin başından itibaren çözüm için taraflar arasında ara buluculuk çabaları yürütmüştü.

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