Libya’da koronavirüs önlemleri çerçevesinde gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac, saat 18.00'den 06.00'ya kadar sokağa çıkma yasağı ilan etti.
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Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac, saat 18.00'den 06.00'ya kadar sokağa çıkma yasağı ilan etti.
Başbakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında bütün Libya topraklarında, 18.00-06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Uygulamanın pazar gününden itibaren başlayacağı bildirilen açıklamada, önlemler çerçevesinde kafeler, eğlence yerleri ve düğün salonları gibi mekanların tamamen kapatılacağı, toplu taşıt araçlarının kullanımının yasaklanacağı belirtildi.
Sokağa çıkma yasağının geçerli olmadığı saatlerde sadece akaryakıt istasyonları, ekmek fırınları ve marketlerin açık olacağı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.