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Dünya, Libya

Libya’da Halife Hafter’in adaylığının önündeki engel kalktı

ibya’da mahkeme, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı milislerin lideri Halife Hafter’in adaylığına yapılan itirazı reddederek seçimlere katılmasının önünü açtı.

Aydoğan Kalabalık   | 06.12.2021
Libya’da Halife Hafter’in adaylığının önündeki engel kalktı

Trablus

Trablus merkezli Libya el-Ahrar televizyon kanalının haberine göre, Trablus Temyiz Mahkemesi Hafter’in adaylığı hakkında Zaviye Mahkemesi İtiraz Komisyonuna yapılan itirazı değerlendirerek sonuca bağladı.

Mahkeme heyeti tarafından bugün yapılan değerlendirme sonucunda söz konusu itirazın reddedilmesine karar verildi.

Halife Hafter'in, 24 Aralık'taki başkanlık seçimleriyle ilgili adaylık başvurusuna yapılan itiraz, 30 Kasım’da Zaviye Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.

Böylece başkanlık seçimleri için en güçlü 3 isim olarak kabul edilen Ulusal Birlik Hükümeti (UBH) Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, devrik lider Muammer Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam ve Halife Hafter’in adaylıklarına yapılan itirazlar reddedilerek, seçim için önleri açılmış oldu.

Libya Ulusal Yüksek Seçim Komisyonunun adaylarla ilgili nihai listeyi yayınlamasının ardından yarışa katılacak isimler netleşecek.

Tartışmalı seçimler

Libya'da seçimler için zaman daralırken, Temsilciler Meclisi (TM) ve Devlet Yüksek Konseyinden oluşan taraflar, başkanlık ve parlamento seçimlerinin hukuki altyapısını belirleyecek kanunda bugüne kadar uzlaşamadı.

TM Başkanı ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Hafter'in siyasi müttefiki Akile Salih, 8 Eylül'de tek taraflı şekilde başkanlık seçimlerine ilişkin bir kanun çıkardığını açıklamıştı.

Salih'in Mecliste oylamaya sunmadan ve Devlet Yüksek Konseyine başvurmaksızın çıkardığı bu kanun, Konsey tarafından reddedilmişti.

TM, 4 Ekim'de tek taraflı çıkardığı bir başka kanunla, parlamento seçimlerinin başkanlık seçimlerinden bir ay sonra yapılacağını duyurmuştu.

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020 toplantılarında, her iki seçimin de 24 Aralık'ta yapılmasına karar verilmişti.

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