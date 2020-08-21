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Dünya, Libya

Libya Başbakanı Serrac'tan ateşkes talimatı

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, ülkedeki tüm askeri güçlere derhal ateşkes ve askeri operasyonların durdurulması talimatı verdi.

Mücahit Aydemir   | 21.08.2020
Libya Başbakanı Serrac'tan ateşkes talimatı

Trablus

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, ülkedeki tüm askeri güçlere derhal ateşkes ve askeri operasyonların durdurulması talimatı verdi.

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