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Dünya, Libya

Libya Başbakanı Serrac'dan BM'ye 'Hafter'in savaş suçlarını belgelemek için teknik destek' çağrısı

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, Birleşmiş Milletler'e Hafter'e bağlı milislerin işlediği suçları belgeleme ve kanıt toplama konusunda kendilerine "teknik yardım" sağlaması çağrısında bulundu.

Said İbicioğlu   | 17.06.2020
Libya Başbakanı Serrac'dan BM'ye 'Hafter'in savaş suçlarını belgelemek için teknik destek' çağrısı

Trablus

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, Birleşmiş Milletler'e (BM) ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin işlediği suçları belgeleme ve kanıt toplama konusunda kendilerine "teknik yardım" sağlaması çağrısında bulundu.

Libya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed el-Kablavi, bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Serrac'ın BM Libya Destek Misyonuna (UNSMIL) gönderdiği mesajda, Hafter milislerinin başkent Trablus'un güneyinde ve Terhune'de işlediği suçlar ve gerçekleştirdiği ihlalleleri soruşturmak için Libyalı makamlara gerekli yardımları sağlaması talebinde bulunduğunu belirtti.

Kablavi, Serrac'ın, BM'nin teknik destek, insan hakları alanında danışmanlık ve ihlallerin belgelenmesi konusunda sunacağı yardımların bu aşamada faydalı olacağını ifade ettiğini aktardı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca Libya hükümetinin, Terhune'de ortaya çıkan toplu mezarlar ve Trablus'un güneyindeki bölgelere tuzaklanan mayınlar konusunda suçluların yakalanarak şeffaf bir yargılamanın ardından hukuka uygun şekilde cezalandırılmalarını istediğini kaydetti.

Libya Mayın ve Savaş Kalıntılarını Temizleme Merkezi, Trablus’un güney semtlerine tuzaklanan patlayıcı ve mayınların infilak etmesi sonucu bugüne kadar 39 kişinin hayatını kaybettiğini, 71 kişinin yaralandığını belirtmişti.

Hafter milislerinin çıktıkları bölgelerin temizlenmesi hedefiyle Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) de devreye girdi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından 13 Haziran'da yapılan açıklamada, "TSK bomba imha uzmanları ve METİ timleri tarafından darbeci Hafter güçlerince döşenmiş tuzaklı patlayıcılar ve mayın sistemlerinin temizlenmesi ve hayatın normale döndürülmesi çalışmalarına başlandı." ifadelerine yer verilmişti.

Libya ordusunun Hafter milislerinden kurtardığı Terhune'deki bir hastanede 106 ceset bulunmuş, daha sonra da kent kırsalında 3 toplu mezar tespit etmişti.

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