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Dünya

Libya Başbakanı Serrac'dan Arap Birliği'ne 'Hafter saldırılarını görmezden gelme' eleştirisi

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Serrac, Arap Birliği'ni ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin başkent Trablus'a düzenlediği saldırıları görmezden gelmekle eleştirdi.

Aydoğan Kalabalık   | 25.02.2020
Libya Başbakanı Serrac'dan Arap Birliği'ne 'Hafter saldırılarını görmezden gelme' eleştirisi

Trablus

Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde tanınırlığa sahip Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (HMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac, Arap Birliği'ni ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin başkent Trablus'a düzenlediği saldırıları görmezden gelmekle eleştirdi.

BM İnsan Hakları Konseyi'nin 43'üncü oturumu nedeniyle İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Serrac, bazı Arap ülkelerinin daimi temsilcileri ve misyon şefleriyle bir araya geldi.

Görüşmede Serrac, Hafter milislerinin saldırıları konusunda Arap Birliği'nin bir toplantı düzenleyememesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Serrac, "Başkent Trablus'a saldırı düzenlendiğinde daimi temsilciler seviyesinde bir toplantı yapılmasına ihtiyacımız vardı. Ancak Arap Birliği'nin saldırıları görmezden gelerek toplantı organize etmemesi bizi üzdü. Arap kardeşlerimizden çoğunun Libya'da istikrar istediğini biliyoruz. Şimdi daha adil ve etkili politikalar izleme vaktidir." ifadelerini kullandı.

Saldırgan tarafı destekleyen ülkelerin bundan vazgeçmesi gerektiğini vurgulayan Serrac, "Saldırganlara destek vermek, kaybedecek tarafta yer almak demektir. Bu da Libya'da savaşı uzatmak, daha fazla insanın canına kıymak ve ülkenin alt yapısını mahvetmekten başka bir işe yaramaz." dedi.

Hafter, 4 Nisan 2019'da Trablus'a saldırı emri verdiğinde UMH, Arap Birliği'ni "acil toplantıya" çağırmış ancak yanıt alamamıştı.

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