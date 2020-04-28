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Dünya, Libya

Libya Başbakanı Serrac: Hafter'in darbe projesinin sonlandırılması gerektiğini herkes gördü

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti BaşbakanıSerrac, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in kendisini "devlet başkanı" ilan etmesinin, onun darbe projesinin sonlandırılması gerekliliğini ortaya koyduğunu bildirdi.

Gülşen Topçu   | 28.04.2020
Libya Başbakanı Serrac: Hafter'in darbe projesinin sonlandırılması gerektiğini herkes gördü

İstanbul

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in kendisini "devlet başkanı" ilan etmesinin, onun darbe projesinin sonlandırılması gerekliliğini ortaya koyduğunu bildirdi. 

Serrac'ın basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "İktidar hevesi ve ahmaklık son raddesine ulaştı. İsyancı (Hafter) yeni bir darbe ilan ederek, yıllar önce başladığı darbe silsilesine bir yenisini daha ekledi." ifadesine yer verildi.

Hafter'in söz konusu ilanının, Suheyrat Anlaşması'na ve ülkedeki tüm siyasi çevrelere yapılmış bir darbe olduğunu kaydeden Serrac, Hafter'in aldığı yenilgileri örtbas etmek için böyle bir hamlede bulunmasını beklediklerini, bunun kendileri için sürpriz olmadığını aktardı.

Hafter'in kendisini "devlet başkanı" ilan etmesinin, onun darbe projesinin sonlandırılması gerekliliğini herkese gösterdiğine işaret eden Serrac, ülkenin doğusundaki Tobruk'taki Temsilciler Meclisi üyelerine Trablus'taki meslektaşlarının safına katılma çağrısı yaptı.

Serrac, Hafter'in, bir zamanlar kendisini ordu komutanı tayin eden ve kendisini destekleyen Tobruk'taki meclise karşı bile darbe yaptığını, bu nedenle de artık hiç kimse ya da hiçbir devletin onun meşruiyetinden söz edemeyeceğini kaydetti.

Hafter kendisini tek taraflı "devlet başkanı" ilan etmişti

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, dün akşam yaptığı konuşmada, Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde imzalanan "Suheyrat Anlaşması'nın hükmünü yitirdiğini ve ülkenin başına geçtiğini" iddia etmişti.

Hafter, liderliğini yaptığı Libya Ulusal Ordusu isimli silahlı grubun "tüm ülkeyi kontrolü altına alacağını" ileri sürmüştü.

BM himayesinde imzalanan Suheyrat Anlaşması

Fas'ın Suheyrat kentinde 2015 yılında gerçekleştirilen Libya konulu toplantıdan çıkan sonuçlar ve imzalanan anlaşma BM Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilmişti. Bu anlaşma gereği, Libya'da geçiş sürecini yönetmek üzere Ulusal Mutabakat Hükümeti görevlendirilmişti.

Hafter ve siyasi müttefikleri, sahadaki girişimleriyle bu anlaşmanın yürürlüğe girmesini engellemeye çalışmıştı. Son olarak Nisan 2019'da başkent Trablus'a saldırı emri veren ve ülkeyi şiddet sarmalına sürükleyen Hafter, daha önce de "yönetime el koyduğunu" açıkladığı darbe girişimlerinde bulunmuştu.

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