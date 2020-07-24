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Dünya, Libya

Libya Başbakanı es-Serrac ile Katar Dışişleri Bakanı Al Sani İstanbul'da bir araya geldi

Libya ve Katar iş birliğinin etkinleştirilmesi konusunda anlaştı.

Omar Alothmani,Hamdi Yıldız   | 24.07.2020
Libya Başbakanı es-Serrac ile Katar Dışişleri Bakanı Al Sani İstanbul'da bir araya geldi

İstanbul

Libya ve Katar iki ülke arasındaki iş birliğinin etkinleştirilmesi konusunda anlaştı.

Libya Başbakanlık İletişim Ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Fayiz es-Serrac ile Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin İstanbul'da bir araya geldiği bildirildi.

Görüşmede, Libya'daki son gelişmeler ve ikili ilişkilerin ele alındığı belirtilen açıklamada, her iki tarafın Libya krizine siyasi çözümünün Suheyrat Anlaşması, Birleşmiş Milletler kararları ve Berlin konferansının verilerine uygun bir şekilde olması gerektiğini vurguladığı aktarıldı.

Tarafların görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliği ilişkilerinin birçok alanda etkinleştirilmesi konusunda anlaştığı da kaydedildi. 

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