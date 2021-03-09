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Dünya

Libya Başbakanı Dibeybe, Türkiye ile imzalanan anlaşmanın ülkesinin çıkarına olduğunu söyledi

Libya Başbakanı Dibeybe, güvenoyu oturumu için Sirte kentinde toplanan Temsilciler Meclisine, "Libya, Türkiye ile imzaladığı anlaşma sayesinde Doğu Akdeniz'deki gaz yatakları hakkından iyi bir pay kazandı." dedi

Enes Canlı   | 09.03.2021
Libya Başbakanı Dibeybe, Türkiye ile imzalanan anlaşmanın ülkesinin çıkarına olduğunu söyledi

Ankara

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun seçtiği Abdulhamid Dibeybe başbakanlığındaki hükümete güvenoyu oturumu için Sirte kentinde toplanıldı.

Temsilciler Meclisine hükümet programını anlatan Dibeybe, Türkiye ve Libya arasında Kasım 2019'da imzalanan deniz yetki alanlarını sınırlandırma mutabakat muhtırasına değindi.

Başbakan Dibeybe, "Libya ve Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'deki anlaşması ülkemiz çıkarınadır. Libya, Türkiye ile imzaladığı anlaşma sayesinde Doğu Akdeniz'deki gaz yatakları hakkından iyi bir pay kazandı." ifadelerini kullandı.

Libya'nın Sirte kentinde toplanan Temsilciler Meclisi, Başbakan Abdulhamid Dibeybe liderliğindeki Ulusal Birlik Hükümeti için güven oylamasına dün başlamış ancak oturum tamamlanmayınca süre bir gün uzatılmıştı.

Dibeybe, Savunma Bakanlığını geçici olarak üstlenecek

Dibeybe, bugünkü konuşmasında, tüm tarafların Savunma Bakanlığını talep ettiğini belirterek, "Yeniden bir savaşa izin veremeyiz. Savaş durmalı." demişti.

Kabinesinde 26 bakan bulunduğunu aktaran Dibeybe, kabinesinin, Dışişleri Bakanı da aralarında olmak üzere yüzde 15'inin kadınlardan oluştuğunu ve yolsuzluğa izin vermeyeceğini, tüm bakanların mal varlıklarını beyan edeceğini vurgulamıştı.

Ulusal Birlik Hükümeti Sözcüsü Muhammed Hammuda, Başbakan'ın ilk aşamada Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığını kendisinin üstleneceğini, ileride bu görevlere Başkanlık Konseyi ile istişare halinde bir ismin atanacağı bilgisini paylaşmıştı.

Sirte'de toplanan Tobruk Temsilciler Meclisinin, şubat ayında BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nda yapılan seçimlerle göreve gelen Dibeybe'nin açıkladığı hükümetin tamamına tek seferde güvenoyu vermesi bekleniyor.


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