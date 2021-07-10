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Dünya, Libya

Libya Başbakanı Dibeybe: Tunus'la sınırların kapatılması sağlık koşulları nedeniyle ve kısa süreli

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkesinin Tunus'la hava ve kara sınırlarını kapatma kararının sağlık koşulları nedeniyle alındığını ve kısa süreli olduğunu söyledi.

Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti,Muhammed Semiz   | 10.07.2021
Libya Başbakanı Dibeybe: Tunus'la sınırların kapatılması sağlık koşulları nedeniyle ve kısa süreli

Tunus

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile Dibeybe telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, iki ülke ilişkileri, Tunus'taki sağlık durumu ve sınırların kapatılması konusu ele alındı.

İki ülke Sağlık Bakanlarının sınırların kapatılması konusunda koordinasyon içerisinde olduğunu belirten Dibeybe, "Tunus'la sınırlarının kapatılması kararı sağlık koşulları nedeniyle alındı ve kısa süreli." ifadelerini kulandı.

Said de, Libya hükümetinin tutumunun "kardeşçe" olduğunu ve iki ülke ve halkları arasında var olan güçlü bağların derinliğini yansıttığını dile getirdi.

Libya, dün, Kovid-19 vakalarında artış görülen komşusu Tunus ile hava ve kara sınırlarını 1 haftalığına kapatma kararı almıştı.

Libya Hükümet Sözcüsü Muhammed Hammude, sınırları kapatma kararının, "kardeş ülke Tunus'taki salgın durumunun şiddetlenmesi, virüsün mutasyona uğramış Delta varyantındaki artış ve Tunus Sağlık Bakanlığının ülkenin sağlık sisteminin çöktüğüne ilişkin açıklamasının ardından" geldiğini açıklamıştı.

Tunus'ta dün, 9 bin 823 kişi daha Kovid-19'a yakalanmış ve salgınının başından bu yana en yüksek vaka sayısı kayıtlara geçmişti.

Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamada, ülkedeki toplam can kaybının 16 bin 50'ye, vaka sayısının 481 bin 735'e, iyileşenlerin sayısının ise 378 bin 917'ye çıktığı ifade edilmişti.

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