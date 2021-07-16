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Dünya, Libya

Libya Başbakanı Dibeybe paralı askerler ve yabancı savaşçıların siyasi süreç için tehlike oluşturduğunu söyledi

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkede paralı askerlerin ve yabancı savaşçıların varlığının devam etmesinin siyasi süreç için gerçek bir tehlike oluşturduğunu belirtti.

Mücahit Aydemir   | 16.07.2021
Libya Başbakanı Dibeybe paralı askerler ve yabancı savaşçıların siyasi süreç için tehlike oluşturduğunu söyledi

Trablus

Dibeybe, New York'ta düzenlenen Libya konulu Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi toplantısında, ülkenin son siyasi ve güvenlik durumuyla 24 Aralık’ta yapılması planlanan ulusal seçimler hakkında konuştu.

Seçimlerin desteklenmesi için bakanlık düzeyinde bir kurul oluşturduklarını kaydeden Dibeybe, "Temsilciler Meclisi tarafından hala bütçe onaylanmadığı halde Yüksek Seçim Komisyonu için imkanlar nispetinde finansman tahsis ettik." dedi.

Libya Başbakanı, ülkede bölünmüş haldeki devlet kurumlarının birleştirilmesi noktasında Ulusal Birlik Hükümet olarak önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirtirken, ordunun birleştirilmesinin önündeki engellere vurgu yaptı.

Ordu ve güvenlik kurumlarının birleştirilmesi için uluslararası toplumdan Libya'ya destek vermesini isteyen Dibeybe, şöyle devam etti:

"Paralı askerlerin ve yabancı savaşçıların varlığının devam etmesi, şu anki siyasi sürecin, ateşkesin devamlılığının sağlanması için harcanan çabaların ve ordunun birleştirilmesinin önünde gerçek bir tehlike oluşturuyor. Ulusal Birlik Hükümeti, paralı askerlerin ve yabancı savaşçıların Libya topraklarındaki varlığının devam etmesinin kabul edilemez olduğunu ve bunların derhal ve eşzamanlı olarak ayrılmalarının zorunlu olduğunu vurgulamaktadır."

Libya'nın batısında BM nezdinde meşru Ulusal Birlik Hükümeti ve bağlı ordu bulunurken, ülkenin doğusunda ise Bingazi merkezli gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter ve ona destek veren binlerce paralı asker bulunuyor.

Libya'daki taraflar, 23 Ekim 2020'de, İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan görüşmeler sonucunda ateşkes anlaşmasına varmıştı.

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