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Dünya

Libya Başbakanı Dibeybe 24 Aralık’ta yapılması planlanan seçimler için tarafları sorumluluk almaya çağırdı

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, 24 Aralık’ta yapılması planlanan seçimler için tüm Libyalı tarafları ve Birleşmiş Milletler’i (BM), sorumluluklarını üstlenmeye çağırdı.

Mücahit Aydemir   | 03.07.2021
Libya Başbakanı Dibeybe 24 Aralık’ta yapılması planlanan seçimler için tarafları sorumluluk almaya çağırdı

Trablus

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, BM öncülüğünde İsviçre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu (LSDF) üyelerinin, parlamento ve devlet başkanı seçimlerinin anayasal temeli konusunda uzlaşı sağlayamaması üzerine açıklama yaptı.

Libyalı tarafları ve BM Libya Destek Misyonunu, sorumluluklarını üstlenmeye çağıran Dibeybe, şunları kaydetti:

“Kamu yararını ön planda tutmaya, seçimlerin zamanında yapılmasına ve Libya halkının oy hakkını kullanmasına imkan sağlayacak bir formül üzerinde anlaşma çağrısı yapıyoruz.”

Libya Siyasi Diyalog Forumu üyeleri 28 Haziran-3 Temmuz'da İsviçre’de düzenlenen toplantılarda, 24 Aralık seçimleri için anayasal temel konusunda uzlaşma sağlayamamıştı.

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