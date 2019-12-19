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Dünya

Libya Bakanlar Kurulu, Türkiye ile imzalanan güvenlik anlaşmasının aktifleştirilmesini onayladı

Libya Bakanlar Kurulu, Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) arasında imzalanan Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası'nın aktif hale getirilmesini oy birliğiyle kabul etti.

Ali Semerci   | 19.12.2019
Libya Bakanlar Kurulu, Türkiye ile imzalanan güvenlik anlaşmasının aktifleştirilmesini onayladı

Trablus

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu, ülke içindeki ve uluslararası gelişmeleri görüşmek üzere olağanüstü toplantı düzenledi.

Serrac başkanlığında düzenlenen toplantıda, Türkiye ile imzalanan Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası'nın etkinleştirilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Türkiye ile Libya'daki UMH arasında 27 Kasım'da "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalanmıştı.

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