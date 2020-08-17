Euro
8.77
Dolar
7.39
BIST 100
1,086.20
Altın
1,980.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Libya

Libya, askeri kurumlar inşa edilmesi konusunda Türkiye ve Katar'la anlaştıklarını açıkladı

Libya Savunma Bakan Yardımcısı Selahaddin en-Nemruş, eğitim ve danışma alanlarında askeri kurumlar inşa edilmesi için Libya'yı desteklemeleri konusunda Türk ve Katar Savunma Bakanlarıyla anlaştıklarını duyurdu.

Hacer Başer   | 17.08.2020
Libya, askeri kurumlar inşa edilmesi konusunda Türkiye ve Katar'la anlaştıklarını açıkladı

Trablus

Libya Ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu'nun basın biriminin sosyal medya hesabı Twitter'da, Nemruş'un açıklamalarına yer verildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye'nin Libya temaslarına değinen Nemruş, "Akar ve Atiyye ile eğitim ve danışma alanlarında askeri kurumlar inşa edilmesi için Libya'ya destek verme konusunda anlaştık." dedi.

Bu kapsamda danışmanlar ve askeri personelin Libya'ya gönderilmesini kararlaştırdıklarını ifade eden Nemruş, Türk ve Katarlı bakanların, siyasi çözümü ve meşru hükümeti desteklediklerini vurguladığını aktardı.

Katar Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada da, Atiyye'nin, Hulusi Akar, Nemruş ve Libya Başbakanı Fayiz Serrac'la Libya'daki son gelişmeleri görüştüğü belirtildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile bugün Libya'nın başkenti Trablus'a gelmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de Kovid-19'u yenenlerin sayısı 231 bin 971'e çıktı
KKTC Bakanlar Kurulu'ndan Kovid-19'a karşı ilave tedbirler
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 94 kişi hayatını kaybetti
Bakan Koca: Tedbirler hem salgınla yaşamayı hem mücadeleyi mümkün kılıyor

Benzer haberler

Libya, askeri kurumlar inşa edilmesi konusunda Türkiye ve Katar'la anlaştıklarını açıkladı

Libya, askeri kurumlar inşa edilmesi konusunda Türkiye ve Katar'la anlaştıklarını açıkladı

Moldova'dan Kovid-19 desteği nedeniyle Türkiye'ye teşekkür

Libya Devlet Yüksek Konseyi Üyesi Şatır: İsrail-BAE normalleşmesi yüzyılın utanç anlaşması

Bakan Akar, Libya Başbakanı Serrac ve Katar Savunma Bakanı Atiyye ile üçlü toplantı gerçekleştirdi

Bakan Akar, Libya Başbakanı Serrac ve Katar Savunma Bakanı Atiyye ile üçlü toplantı gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İtalya Başbakanı Conte telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İtalya Başbakanı Conte telefonda görüştü
Azerbaycan'dan Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine destek

Azerbaycan'dan Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine destek