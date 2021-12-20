Dolar
17.42
Euro
19.61
Altın
1,799.20
ETH/USDT
3,807.50
BTC/USDT
45,985.00
BIST 100
2,112.00
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım konuşuyor
logo
Dünya, Libya

Libya, 8 çocuğun yaşamını yitirdiği patlamanın sorumlularının yargılanmasını istedi

Libya Ulusal Birlik Hükümeti (UBH) Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, başkent Trablus'ta meydana gelen ve 8 çocuğun hayatını kaybettiği patlamanın sorumlularının yargılanması çağrısında bulundu.

Halime Afra Aksoy   | 20.12.2021
Libya, 8 çocuğun yaşamını yitirdiği patlamanın sorumlularının yargılanmasını istedi Fotoğraf: Hazem Turkia/AA

Trablus

Dibeybe, çatışmaların geride bıraktığı patlayıcıların infilak etmesi sonucu yaşanan olaya ilişkin videolu mesaj yayımladı.

Başbakan Dibeybe, yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, "Bugün, çocuklarımızı ölüm ve yıkım araçlarıyla oynar hale getiren suçlulardan hesap sormalıyız." dedi.

Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Musa el-Kuni de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yetişkinlerin talihsiz savaşının kalıntıları arasında, patlamanın ne olduğunu dahi anlayamadan, veda bile edemeden aramızdan ayrılan çocukların hüznü kalbimizi burkuyor." ifadelerini kullandı.

Libya İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı yapılan açıklamada, Trablus'un batısındaki El-Cefara iline bağlı Et-Tavibiyye'de 2014 yılındaki çatışmaların kalıntıları arasında 18 Aralık'ta meydana gelen patlamada 8 çocuğun hayatını kaybettiği, 3'ünün yaralandığı duyurulmuştu.

Yerel basında yer alan haberlerde de olayın kurbanlarının aynı aileden olduğu aktarılmıştı.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in meşru hükümetle çatışmaları sırasında yerleştirdiği mayınlar nedeniyle şu ana kadar yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hollanda, Omicron varyantı nedeniyle ek önlemler aldı
Fransa'da 6 çocuğa yanlış Kovid-19 aşısı uygulandı
Kovid-19'u belirtisiz geçiren çocuklarda MIS-C şüphesi
Trakya illeri Kovid-19 vaka yoğunluğunda en çok artan 10 il arasında
Brüksel'de binlerce kişi bir kez daha Kovid-19 tedbirlerini protesto etti

Benzer haberler

Libya, 8 çocuğun yaşamını yitirdiği patlamanın sorumlularının yargılanmasını istedi

Libya, 8 çocuğun yaşamını yitirdiği patlamanın sorumlularının yargılanmasını istedi

Fransa'da 6 çocuğa yanlış Kovid-19 aşısı uygulandı

Libya’dan ikinci yolcu gemisi İzmir’e geldi

Televizyon haberciliği eğitimi alan çocuklar, ilk röportajlarını ebeveynleriyle yaptı

Televizyon haberciliği eğitimi alan çocuklar, ilk röportajlarını ebeveynleriyle yaptı
Libya'da başkanlık seçimlerinin zamanında yapılması imkansız hale geldi

Libya'da başkanlık seçimlerinin zamanında yapılması imkansız hale geldi
Libya Deniz Kuvvetleri TSK'nın eğitim ve danışmanlığı ile profesyonelleşiyor

Libya Deniz Kuvvetleri TSK'nın eğitim ve danışmanlığı ile profesyonelleşiyor