Euro
6.33
Dolar
5.74
BIST 100
105,382.50
Altın
1,457.17
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Liberman yolsuzluk dosyalarıyla ilgili Netanyahu'ya dokunulmazlık verilmesine karşı

İsrail Evimiz Partisi lideri Liberman, "Umarım bu sürecin sonunda Başbakan Netanyahu, kar gibi temize çıkar ancak bunun olabileceği tek yer mahkemedir." dedi.

Mustafa Deveci   | 25.11.2019
Liberman yolsuzluk dosyalarıyla ilgili Netanyahu'ya dokunulmazlık verilmesine karşı

Kudüs

Eski İsrail Savunma Bakanı ve İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman, yolsuzluk dosyaları nedeniyle hakkında dava açılmasına karar verilen Başbakan Binyamin Netanyahu'nun meclise dokunulmazlık başvurusu yapması halinde buna karşı çıkacaklarını söyledi.

Mecliste parti yetkilileriyle yaptığı toplantıda konuşan Liberman, Netanyahu hakkındaki dosyalara ilişkin kararın mahkeme tarafından verilmesi gerektiğini belirtti.

Netanyahu hakkındaki iddialara ilişkin halkın sadece mahkeme kararını kabul edebileceğini, konunun mecliste çözülmeye çalışılmasının toplumun sisteme olan güvenini sarsacağını dile getiren Liberman, "Umarım bu sürecin sonunda Başbakan Netanyahu, kar gibi temize çıkar ancak bunun olabileceği tek yer mahkemedir." ifadesini kullandı.

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım'da 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle Başbakan Netanyahu hakkında dava açmaya karar verdiğini açıklamıştı.

Yasalar gereği, Netanyahu, Başsavcı'nın kararından itibaren 30 gün içinde dokunulmazlık için meclise başvurma hakkına sahip.

İsrail Başbakanı'nın dokunulmazlık başvurusu yapıp yapmayacağı ise henüz bilinmiyor.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD’nin 'kaçınılmaz kaderi': Çöküş ve dağılma
PKK/PYD ile mücadele bağlamında Türkiye'nin Rusya ve ABD ilişkileri
İran'ın kronik sorunları protestoları tetikliyor
Fırat’ın doğusunda yeni bir askerî harekat muhtemel mi?
Suudi Arabistan ekonomisinde değişim, Vizyon 2030 ve Aramco

Benzer haberler

Liberman yolsuzluk dosyalarıyla ilgili Netanyahu'ya dokunulmazlık verilmesine karşı

Liberman yolsuzluk dosyalarıyla ilgili Netanyahu'ya dokunulmazlık verilmesine karşı

'İsrail çirkin hükümetler kulübüne katılıyor'

Netanyahu'nun partisinde başkanlık seçimi yapılacak

İsrail mahkemesi Şeyh Salah'ı 4 ayrı suçtan mahkum etti

İsrail mahkemesi Şeyh Salah'ı 4 ayrı suçtan mahkum etti
Yaklaşık 200 fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Yaklaşık 200 fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
Tel Aviv'deki gösteride Netanyahu'nun istifası istendi

Tel Aviv'deki gösteride Netanyahu'nun istifası istendi