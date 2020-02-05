Euro
6.60
Dolar
5.98
BIST 100
123,559.70
Altın
1,551.31
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Van'ın Bahçesaray ilçesinde üzerine çığ altında kalan 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor
logo
Dünya

Lesotho Başbakanının karısı, kocasının eski karısını öldürmekle suçlanıyor

Lesotho Başbakanı Thabane'nin karısı, kocasının eski karısı Lipolelo Thabane'yi öldürmekle suçlanıyor.

Gökhan Kavak   | 05.02.2020
Lesotho Başbakanının karısı, kocasının eski karısını öldürmekle suçlanıyor

Abuja

Afrika ülkesi Lesotho Başbakanı Tom Thabane'nin karısı Maesaiah Thabane, kocasının eski karısı Lipolelo Thabane'yi öldürmekle suçlanıyor.

Lesotho Polisi Komiser Yardımcısı Mokete Paseka, Güney Afrika'da bulunan Maesaiah Thabane'nin ülkeye dönerek, polise teslim olduğunu açıkladı.

Lipolelo Thabane, eşi Tom Thabane'nin 2017'de başbakan olarak göreve başlamasından 2 gün önce başkent Masure'deki evinin önünde ölü bulunmuştu.

Başbakan ile eski karısının o dönem boşanma sürecinde olduğu anlaşılmıştı.

Karısının ölümüyle hiçbir ilgisi olmadığını savunan Başbakan Thabane ise olaya dahline ilişkin herhangi bir bulguya rastlanırsa istifa edeceğini söylemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye-Ukrayna ilişkilerinde hassas denge
Şirketlerin ödeme gücü ve kredi hacmi artacak
İdlib saldırısının bölgesel-küresel jeopolitik bağlamda yol açacağı olası sonuçlar
Fransa Suriye’den Senegal’e karşımızda
GÖRÜŞ - AB kendi geleceği için Türkiye ile ilişkilerini düzeltmeli

Benzer haberler

Lesotho Başbakanının karısı, kocasının eski karısını öldürmekle suçlanıyor

Lesotho Başbakanının karısı, kocasının eski karısını öldürmekle suçlanıyor