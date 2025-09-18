Dolar
Dünya

Lazkiye'nin Bayırbucak bölgesinde Türkiye'nin desteğiyle onarılan okul açıldı

Suriye'nin Lazkiye iline bağlı Bayırbucak bölgesinde yer alan Çanlı (Gamam) köyünde savaştan zarar gören ve rejimin devrilmesi sonrası onarımı tamamlanan okulun açılışı, Türkiye'den gelen yetkililerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Muhammed Karabacak  | 18.09.2025 - Güncelleme : 18.09.2025
Lazkiye'nin Bayırbucak bölgesinde Türkiye'nin desteğiyle onarılan okul açıldı Fotoğraf: Şevket Akça/AA

İdlib

Bayırbucak bölgesine bağlı Çanlı köyünde düzenlenen açılış törenine, Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı Suriye Halep Bölgesi Koordinatörü Mustafa Onur, AFAD Lazkiye görevlisi Mehmet Akif Güleş, İnfak ve İlim İnsani Yardım Derneği Temsilcisi Hamza Şaar ve Lazkiye Valiliği Kuzey Kırsalı Bölge Müdürü Mustafa Culha katıldı.

Türkiye'nin desteğiyle onarımı tamamlanan okulun açılışı, Kur'an-ı Kerim tilaveti, kırmızı kurdelenin kesilmesi ve okul zilinin çalmasıyla yapıldı.

İnfak ve İlim İnsani Yardım Derneği Temsilcisi Şaar, AA muhabirine, devrik rejimin saldırıları sonucu Çanlı köyündeki okulun yerle bir olduğunu söyledi.

Köyde şu an 100 ailenin yaşadığını belirten Şaar, bunların yarısının Lazkiye'den, diğer yarısının ise Türkiye'den dönen aileler olduğunu kaydetti.

Şaar, yaklaşık 60 öğrencinin artık onarımı tamamlanan okulda daha rahat eğitim görebileceğini ifade etti.

Köyüne ailesiyle birlikte dönen Türkmen Beşşar Hamdo Hasan, savaşın başlamasıyla Türkiye'ye göç ettiklerini, rejimin çökmesiyle yıllar sonra köyüne geri döndüğü için mutlu olduğunu dile getirdi.

Rejim güçlerinin saldırıları nedeniyle köydeki altyapının büyük ölçüde tahrip olduğunu ve yaşam koşullarının zorlaştığını dile getiren Hasan, okulun tadilatını, boyasını ve elektrik tesisatını üstlenen hayırseverlere teşekkür etti.

Okulun onarılmasının daha iyi bir dönemin başlangıcı olduğuna inandığını söyleyen Hasan, "Türk milleti iyi insanlardır. Türkiye'de çok iyi yaşadık. Köyümüzün yeniden imarı için elimizden geleni yapacağız. Ancak tek başımıza her şeyi düzeltemeyeceğimiz için destek bekliyoruz." dedi.

Hasan, köyüne geri döndüğü için mutlu ve umutlu olduğunu vurguladı.

