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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Lavrov: Ukrayna'daki operasyonun bir sonraki safhası şimdi başlıyor

Dmitri Chirciu   | 19.04.2022
Lavrov: Ukrayna'daki operasyonun bir sonraki safhası şimdi başlıyor

Moskova

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Ukrayna'daki özel askeri operasyon devam edecek. Operasyonun bir sonraki safhası şimdi başlıyor." açıklamasında bulundu.

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