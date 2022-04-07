Lavrov: Ukrayna dün İstanbul'daki toplantıda belirlenen hükümlerden sapan bir anlaşma taslağı sundu
Moskova
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Ukrayna dün, İstanbul'daki toplantıda belirlenen hükümlerden sapan bir anlaşma taslağı sundu” dedi.
Lavrov, "Kırım ve Donbas sorunlarının liderlerin görüşmesinde ele alınması teklif ediliyor. Ukrayna, sonraki aşamada askerlerin çıkarılmasını isteyecek. Bu kabul edilemez." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.