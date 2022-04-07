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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Lavrov: Ukrayna dün İstanbul'daki toplantıda belirlenen hükümlerden sapan bir anlaşma taslağı sundu

Ali Cura   | 07.04.2022
Lavrov: Ukrayna dün İstanbul'daki toplantıda belirlenen hükümlerden sapan bir anlaşma taslağı sundu

Moskova

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov,Ukrayna dün, İstanbul'daki toplantıda belirlenen hükümlerden sapan bir anlaşma taslağı sundu” dedi.

Lavrov, "Kırım ve Donbas sorunlarının liderlerin görüşmesinde ele alınması teklif ediliyor. Ukrayna, sonraki aşamada askerlerin çıkarılmasını isteyecek. Bu kabul edilemez." diye konuştu.

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