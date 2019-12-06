Euro
6.39
Dolar
5.78
BIST 100
108,869.10
Altın
1,460.05
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Lavrov: Soçi mutabakatının uygulanması, Suriye'deki durumu istikrara kavuşturdu

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye ile Rusya arasında ekimde Soçi'de varılan mutabakat muhtırasının uygulandığını belirterek, "Mutabakatın uygulanması, Suriye'deki durumu istikrara kavuşturdu." dedi.

Dmitri Chirciu   | 06.12.2019
Lavrov: Soçi mutabakatının uygulanması, Suriye'deki durumu istikrara kavuşturdu Fotoğraf: Barış Seçkin / AA

Roma

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İtalya'nın başkenti Roma'da katıldığı "Akdeniz: Roma Diyaloğu" konferansında, Suriye ve Libya meselelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin, Suriye'de Barış Pınarı Harekatı'nı düzenlediğini hatırlatan Lavrov, "Türkiye, uzun süre güvenlik konusunu dile getirdi. Türkiye'nin, güvenliğinin sağlanması yönündeki endişelerine önem veriyoruz." ifadesini kullandı.

Sergey Lavrov, Türkiye ile Rusya arasında ekimde Soçi'de varılan mutabakatın uygulandığını vurgulayarak, "Mutabakatın uygulanması, Suriye'deki durumu istikrara kavuşturdu." değerlendirmesinde bulundu.

"Libya'nın egemenliği, NATO'nun maceralarıyla baltalandı"

Bakan Lavrov, Libya'da durumun kötüleştiğine dikkati çekerek, "Libya'nın egemenliği, NATO'nun maceralarıyla baltalandı. Ülke hala bölünmüş durumda. Çatışmalar, ülkede hala devam ediyor." diye konuştu.

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile ülkenin doğusundaki güçlerin lideri Halife Hafter arasında şubatta anlaşma yapıldığını hatırlatan Lavrov, Libya meselesinin barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan’ın Hint-Pasifik duruşu Amerikan vizyonundan çok farklı
Körfez krizinde sona doğru
Uluslararası hukuk Rohingya testinden geçiyor
Cezayir’de başkanlık seçimi ve artan gerilim
Avrupa Bosna’yı bilir de bilmezden gelir

Benzer haberler

ABD'den Türkiye'nin yeni sınır kapısı önerisine destek

ABD'den Türkiye'nin yeni sınır kapısı önerisine destek

Lavrov: Soçi mutabakatının uygulanması, Suriye'deki durumu istikrara kavuşturdu

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: Barış Pınarı Harekatını sürdürme hakkımızı saklı tutuyoruz

Fransız askerlerinden Suriye'de YPG/PKK'lı teröristlere topçu atışı eğitimi

Fransız askerlerinden Suriye'de YPG/PKK'lı teröristlere topçu atışı eğitimi

ABD etkisiyle Çin de NATO'nun radarına girdi

ABD etkisiyle Çin de NATO'nun radarına girdi
BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen: Suriye Anayasa Komitesi tarafları ilerlemeye istekli

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen: Suriye Anayasa Komitesi tarafları ilerlemeye istekli