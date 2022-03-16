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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Lavrov: Müzakerecilerimiz uzlaşıya varmak için umudun olduğunu söylüyor

Dmitri Chirciu   | 16.03.2022
Lavrov: Müzakerecilerimiz uzlaşıya varmak için umudun olduğunu söylüyor

Moskova

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Müzakerecilerimiz, Ukrayna ile müzakerelerin belirli nedenlerden dolayı basit sürmediğini ancak uzlaşıya varmak için umudun olduğunu söylüyor.

Bugünkü krizin nedenlerini anlayan, yaptırım savaşına dahil olmayan ülkelerin arabuluculuk tekliflerini olumlu karşılıyoruz. Bu ülkeler arasında İsrail, Türkiye de var." açıklamasında bulundu.

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