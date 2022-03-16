Lavrov: Müzakerecilerimiz uzlaşıya varmak için umudun olduğunu söylüyor
Moskova
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Müzakerecilerimiz, Ukrayna ile müzakerelerin belirli nedenlerden dolayı basit sürmediğini ancak uzlaşıya varmak için umudun olduğunu söylüyor.
Bugünkü krizin nedenlerini anlayan, yaptırım savaşına dahil olmayan ülkelerin arabuluculuk tekliflerini olumlu karşılıyoruz. Bu ülkeler arasında İsrail, Türkiye de var." açıklamasında bulundu.
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