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Dünya

Lavrov, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile Filistin meselesini görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile Filistin meselesini ele aldı.

Dmitri Chirciu   | 02.03.2020
Lavrov, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile Filistin meselesini görüştü

Moskova

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lavrov'un başkent Moskova'da Heniyye ile bir araya geldiği bildirildi.

Görüşmede Filistin meselesinin ele alındığı belirtilen açıklamada, "Gazze Şeridi'nde oluşan durum, kabul görmüş uluslararası yasalar temelinde Orta Doğu'daki mesele ile ilgili kapsayıcı ve kalıcı çözümünün sağlanması yönündeki girişimler çerçevesinde farklı yönleriyle ele alındı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Filistin Kurtuluş Örgütünün (FKÖ) siyasi platformundaki ulusal birliğin sağlanması konusunun da görüşüldüğü aktarıldı.

Lavrov geçen hafta da Fetih Hareketi Merkezi Komite Üyesi Hüseyin eş-Şeyh ile Moskova'da bir araya gelmişti.

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