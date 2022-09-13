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Dünya

Lavrov, dolar ve avronun uluslararası ticarette rolünü azaltmanın öncelikleri olduğunu belirtti

Sergey Lavrov, dolar ve avronun uluslararası ticarette rolünü azaltacak mekanizmalar oluşturulmasının öncelikleri olduğunu söyledi.

Ali Cura   | 13.09.2022
Lavrov, dolar ve avronun uluslararası ticarette rolünü azaltmanın öncelikleri olduğunu belirtti

Moskova

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bakanlık nezdindeki iş konseyi toplantısında yaptığı konuşmada Ukrayna’ya gerçekleştirdikleri “özel askeri operasyon” ile Batı’nın Rusya’ya karşı yıllardır yürüttüğü hibrit savaşın benzeri görülmemiş karakter kazandığını ifade etti.

Bakan Lavrov, “Amaç açıkça ilan edildi: Ekonomiyi yok etmek, ülkemizi dünya siyasetinin arka bahçesine itmek. Son zamanlarda, iç siyasi istikrarı bozmak için yaptırımların kullanılması yönünde açık çağrılar yapıldı.” dedi.

ABD ve uyduları tarafından kışkırtılan küresel krizin zemininde dünya ekonomik ilişkilerinin sistematik olarak yeniden düşünülmesi ve yeniden biçimlendirilmesinin paralel olarak devam ettiğine dikkati çeken Lavrov, “Gündemdeki öncelik, Batı'nın diğer ülkeler aleyhine egemenliğini sürdürmek ve güçlendirmek için geleneksel olarak kullandığı araçların yerini alacak yeni iş birliği mekanizmalarının oluşturulmasıdır. Ulusal para birimlerinin, bağımsız ödeme sistemlerinin kullanımının genişletilmesinden, uluslararası ticarette doların ve avronun rolünün kademeli olarak azaltılmasından bahsediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Lavrov, koşulsuz önceliklerinin ise ilgili tüm yabancı ortaklarla yapıcı, karşılıklı yarar sağlayan ve saygılı iş birliği ilkelerine dayalı sürdürülebilir bağların kurulmasını teşvik etmek olduğunu vurguladı.

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