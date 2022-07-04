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Dünya

Lavrov, Bulgaristan'ın 70 Rus diplomatı sınır dışı etmesine karşılık vereceklerini söyledi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Bulgaristan'ın 70 Rus diplomatı sınır dışı etme kararına karşılık vereceklerini belirtti.

Dmitri Chirciu   | 04.07.2022
Lavrov, Bulgaristan'ın 70 Rus diplomatı sınır dışı etmesine karşılık vereceklerini söyledi

Moskova

Lavrov ve Venezuela Dışişleri Bakanı Carlos Faria, başkent Moskova'daki görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Venezuela'daki durumun "kademeli şekilde" iyileştiğine işaret eden Lavrov, bunu memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "(Venezuela Devlet Başkanı Nicolas) Maduro'nun liderliğindeki hükümetin sorumlu ve yetkin politikası sayesinde ülke sürdürülebilir kalkınma yoluna dönüyor. Buna her türlü katkıda bulunacağız." dedi.

"ABD'nin Venezuela'nın ekonomisinin temellerini baltalamak istediğini" söyleyen Lavrov, "Bu planların gerçekleşmeyeceği şimdiden bellidir. Venezuela ekonomisi bu tür baskıya dayanma kabiliyetini gösteriyor." diye konuştu.

Venezuela ile uluslararası arenada iş birliğini güçlendirmeye devam edeceklerini dile getiren Lavrov, iki ülke arasında uzayda iş birliği ile ilgili anlaşmanın devreye girmesi yönündeki prosedürlerin tamamlandığını söyledi.

Lavrov, ABD'nin, egemen devletlerin yabancı hesaplardaki varlıklarını bloke etmesini değerlendirerek "ABD'nin, egemen devletlerin yabancı hesaplardaki varlıklarını bloke etmeye yönelik eylemleri, sadece Vahşi Batı ruhuna uygun sakıncalı rejimlerin açıkça soygunu değil, aynı zamanda vatandaşların sosyal ekonomik hakların ağır şekilde ihlal edilmesidir." ifadelerini kullandı.

"Bulgaristan'ın 70 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı yasa dışı"

Bulgaristan'ın, Rusya'nın Sofya Büyükelçiliğinde görevli 70 diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etme kararını değerlendiren Lavrov, söz konusu kararın "yasa dışı" olduğunu belirtti.

Lavrov, "Bakanlığımızın değerlendirmelerine göre, büyükelçilik normal şekilde çalışabilecek durumda değil. Elbette, Bulgar meslektaşlarımıza karşılık vereceğiz." dedi.

Türkiye'de, Rus bandıralı yük taşıyan bir geminin tutulması meselesine de değinen Lavrov, söz konusu durumun incelenmesi gerektiğini belirterek "Gemi, Rus bayrağı atında çalışıyor ve Kazakistan'a ait. Gemideki yük ise Estonya ve Türkiye arasındaki sözleşme çerçevesinde taşınıyordu." diye konuştu.

Venezuela Dışişleri Bakanı Faria da Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerini desteklediklerini belirterek, "Rusya, diyaloğa ve müzakerelere hazır. Bunu görüyoruz ve destekliyoruz. Rusya ve Ukrayna'nın çıkarlarını dikkate alacak anlaşmaların imzalanacağını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

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