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Dünya

Lavrov: Amerikalılar, bölge üzerine bölgeyi istikrarsızlaştırarak kaosu yönetmeye çalışıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin bölge üzerine bölge istikrarsızlaştırarak kaosu yönetmeye çalıştığını belirterek, "Amerikalıların gerçekte ne yaptıklarını bilmiyorlar." dedi.

Dmitri Chirciu  | 14.02.2024 - Güncelleme : 14.02.2024
Lavrov: Amerikalılar, bölge üzerine bölgeyi istikrarsızlaştırarak kaosu yönetmeye çalışıyor

Moskova

Lavrov, Rus parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'nda ülkesinin dış siyasetiyle ilgili konuşma yaptı.

ABD'nin dış siyasetini değerlendiren Lavrov, "Amerikalılar, bölge üzerine bölgeyi istikrarsızlaştırarak, kaosu yönetmeye çalışıyorlar, ama gerçekte ne yaptıklarını bildiklerini sanmıyorum." ifadesini kullandı.

Batı'nın uluslararası ilişkilerde tek taraflı olarak çıkar elde etmeye çalıştığını belirten Lavrov, bunun başarısızlığa mahkum olduğunu vurguladı.

Lavrov, ABD ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Rus ortaklarına baskı kurduğunu, buna rağmen birçok ülkenin Rusya ile ilişki kurmaktan yana olduğunu ifade etti.

"Batı, Rus çıkarlarını dikkate almak istemiyor"

Lavrov, Batı'nın Rus çıkarlarını dikkate almak istemediğini ve bu nedenle Ukrayna ile ilgili müzakerelerde gelişme olmadığını söyledi.

Diğer yandan Lavrov, Rusya'nın Ukrayna'daki durumu siyasi ve diplomatik yollarla çözmeye açık olduğunu dile getirdi.

Moldova'nın içinde bulunan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Transdinyester bölgesi meselesine de değinen Lavrov, bu bölgede yaklaşık 200 bin Rus vatandaşının bulunduğuna dikkati çekerek, "Elbette, bu insanların kaderiyle ilgiliyiz ve bu insanların Batı'nın maceracı eylemlerin kurbanı olmalarına izin vermeyeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Söz konusu meseleye ilişkin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bünyesinde 5+2 formatının (Transdinyester, Moldova, Rusya, Ukrayna, ABD ile AGİT ve Avrupa Birliği) faaliyetlerinden de bahseden Lavrov, "Rusya'nın da yer aldığı bu format dondurulmuş durumda. Batı, bu formatı canlandırmak istemiyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Lavrov, komşu Avrasya ülkeleri ile ikili ilişkileri geliştirmek istediklerini, Afrika'da ise Rusya'nın diplomatik ve ekonomik varlığını genişletme yönünde çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

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