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Dünya

Lavrov: Afganistan meselesine ilişkin müzakere sürecinin yeniden başlatılması gerekiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afganistan meselesiyle ilgili müzakere sürecinin yeniden başlatılması gerektiğini belirtti.

Dmitri Chirciu   | 13.08.2021
Lavrov: Afganistan meselesine ilişkin müzakere sürecinin yeniden başlatılması gerekiyor

Moskova

Lavrov, Rusya'nın Rostov bölgesindeki Sambek köyünde, Afganistan'daki duruma dair gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Afganistan meselesi çözümünün, ülkedeki tüm siyasi, etnik, dini güçlerinin katılımıyla gerçekleşmesi gerektiğini belirten Lavrov, "Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyince kabul gören süreçlerden yanayız. Maalesef, bu süreçler yavaşladı. Afganistan hükümeti, iki yıldır müzakerelerin yeniden başlatılmasıyla ilgili değildir. Bu durumun ışığında maalesef Taliban, ülkedeki durumu askeri yollarla çözmeye karar verdi." ifadelerini kullandı.

Lavrov, Taliban'ın Afganistan'ın kentleri ile eyaletlerini ele geçirmeye devam ettiğine işaret ederek, bunun "kötü" olduğunu dile getirdi.

Afganistan'da oluşan durumun kendilerini rahatsız ettiğini vurgulayan Lavrov, "Afganistan meselesine ilişkin müzakere sürecinin yeniden başlatılması gerekiyor. Afganistan'da oluşan durumun Orta Asya bölgesine, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) müttefiklerimizin topraklarına sıçraması ihtimalinden endişeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Afganistan'daki tüm güçlerle temasları sürdürüyoruz"

Lavrov, ülkedeki tüm güçlerle temaslarını sürdürdüklerini aktararak, "Afganistan toplumunda fikir birliğinin oluşturulmasının basit olmadığını görüyoruz." dedi.

Afganistan meselesinin çözümü konusunda girişimlerde bulunduklarını belirten Lavrov, İran ile Hindistan'ın Genişletilmiş Afganistan Üçlüsü Formatına (Rusya, ABD, Çin, Pakistan) dahil edilmesinden yana olduklarını söyledi.

"ABD, Orta Asya ülkelerine askeri güçlerini yerleştirme girişiminde bulundu"

Amerikan askeri birliklerinin Afganistan'dan çekilmesi sürecinin devam ettiğine değinen Lavrov, ABD'nin Orta Asya ülkelerine kendi güçlerini yerleştirme girişiminde bulunduğunu vurguladı.

Lavrov, "Bu, kimseye lazım değil. ABD'nin Afganistan'a sınırdan saldırmak için askerlerini yerleştirme girişimleri, bu bölgede ve dünyanın diğer bölgelerinde bulunan müttefiklerimizi Amerikan politikasının rehinesi yapıyor." diye konuştu.

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