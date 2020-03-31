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Dünya, Koronavirüs

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

Dominik Cumhuriyeti ve Ekvador'da Koronavirüs vaka ve ölü sayısında artış yaşandı.

Sinan Doğan   | 31.03.2020
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Latin Amerika ülkelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümler ve vaka sayısı artmaya devam ediyor.

Bölge basınındaki haberlere göre, Dominik Cumhuriyeti'nde son 24 saatte, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 9 artarak 51'e, virüs bulaşan kişi sayısı da 1109'a çıktı.

Ülkede hükümet, geçen hafta sağlık, güvenlik ve afetlere müdahale dışında tüm kamu hizmetlerini durdurmuş ve ülke genelinde belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

Ekvador'da ölü sayısı 75'e çıktı

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da da salgında yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 13 artarak 75'e ulaştı. Ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 2 bin 240 oldu.

Devlet Başkanı Lenin Moreno, 17 Mart'ta kısmi sokağa çıkma yasağı getirildiğini ve 14 gün boyunca şehirler arası yolcu taşımacılığının askıya alındığını duyurmuştu.

Küba'da salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya, vaka sayısı 186'ya çıktı.

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